Моуринью приедет в Стамбул в воскресенье днём

Жозе Моуринью близок к тому, чтобы стать главным тренером «Фенербахче». Известный португальский тренер уже подтвердил своё желание взяться за эту работу. Моуринью даже сказал, что будет стараться вывести команду в основной этап Лиги чемпионов.

В субботу Моуринью присутствует в Лондоне на финале Лиги чемпионов, в котором сражаются «Боруссия» и «Реал». А уже завтра, 2 июня, Особенный прибудет в Стамбул. Приезд Жозе ожидается в районе 14:00 по местному времени, о чём в социальных сетях сообщил журналист Ягыз Сабунджоглу.

Напомним, что Жозе Моуринью не имеет клубной прописки с января после увольнения из «Ромы».