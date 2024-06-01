Моуринью высказался о своей задаче в «Фенербахче»

Жозе Моуринью в ближайшее время должен возглавить «Фенербахче». Португалец уже подтвердил желание поработать со стамбульским клубом. При этом Особенный отметил, что его назначение до конца ещё не оформлено.

Давая комментарий, Моуринью ответил на вопрос, может ли «Фенербахче» попасть в основной раунд Лиги чемпионов.