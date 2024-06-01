Моуринью высказался о своей задаче в «Фенербахче»

Жозе Моуринью в ближайшее время должен возглавить «Фенербахче». Португалец уже подтвердил желание поработать со стамбульским клубом. При этом Особенный отметил, что его назначение до конца ещё не оформлено.
Давая комментарий, Моуринью ответил на вопрос, может ли «Фенербахче» попасть в основной раунд Лиги чемпионов.
«Попасть в Лигу чемпионов будет непросто. Нам нужно будет пройти три раунда квалификации. При этом 8 футболистов «Фенербахче» поедут на Евро, их не будет на сборах. Это будет сложно, но я люблю вызовы. Я буду стараться вывести «Фенербахче» в Лигу чемпионов», - сказал Моуринью Sky Sports.
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