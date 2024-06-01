Моуринью назвал клуб, который хочет возглавить

Известный тренер Жозе Моуринью отреагировал на информацию о том, что он станет главным тренером «Фенербахче». Сообщалось, что Особенный уже подписал трудовое соглашение со стамбульским клубом.

«Нет, это ещё до конца не оформлено. Но да, я хочу туда пойти», - сказал Моуринью в комментарии для Sky Sports.

Жозе Моуринью не имеет тренерской работы с января после увольнения из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов. Ранее португалец тренировал многие статусные клубы, в том числе «Челси», «Интер» и «Реал». Моуринью два раза выигрывал Лигу чемпионов – с «Порту» (2004) и «Интером» (2010).