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Моуринью назвал клуб, который хочет возглавить

01 Июня 2024 • 20:44 Комментировать (1)

Известный тренер Жозе Моуринью отреагировал на информацию о том, что он станет главным тренером «Фенербахче». Сообщалось, что Особенный уже подписал трудовое соглашение со стамбульским клубом.

«Нет, это ещё до конца не оформлено. Но да, я хочу туда пойти», - сказал Моуринью в комментарии для Sky Sports.

Жозе Моуринью не имеет тренерской работы с января после увольнения из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов. Ранее португалец тренировал многие статусные клубы, в том числе «Челси», «Интер» и «Реал». Моуринью два раза выигрывал Лигу чемпионов – с «Порту» (2004) и «Интером» (2010).

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
01 Июня 2024 в 20:47
Жаль Мавра…….
С одной стороны - великий.
С другой - сам все про.бал.
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