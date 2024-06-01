Инсайдер раскрыл будущее Мертенса

Известный нападающий Дрис Мертенс продлит контракт с «Галатасараем» ещё на сезон – до середины 2025 года. Бельгиец планирует отыграть ещё год, а затем завершить футбольную карьеру. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В «Галатасарай» Мертенс перебрался летом 2022 года после девяти сезонов в «Наполи». За турецкий клуб бельгийский форвард провёл 84 официальных матча, в которых записал на свой счёт 19 голов и 23 результативных паса на партнёров.

Отметим, что в мае Дрис Мертенс отпраздновал свой 37-й день рождения.