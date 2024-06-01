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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Сеюнджю пропустит Евро-2024

01 Июня 2024 • 02:21 Комментировать

Потери в стане турецкой сборной - предстоящий чемпионат Европы будет вынужден пропустить один из ведущих игроков команды, Чаглар Сеюнджю. Защитник, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», выступает сейчас за «Фенербахче» в аренде, и в самом последнем матче чемпионата Турции он, как назло, получил травму.

Винченцо Монтелла, итальянский наставник турецкой сборной, был вынужден исключить его из заявки национальной команды.

Напомним, что чемпионат Европы начнётся 14 июня. Сборной Турции предстоит сыграть в групповом этапе со сборными Грузии, Португалии и Чехии.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Чаглар Сеюнджю
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