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Кака прокомментировал назначение Моуринью в «Фенербахче»

01 Июня 2024 • 02:08 Комментировать
Фенербахче
6:0
Истанбулспор

Знаменитый экс-футболист мадридского «Реала» Кака высказался о новом карьерном вызове Жозе Моуринью.

Португалец с нового сезона возглавит турецкий «Фенербахче». По данным достоверных источников, о назначении будет объявлено официально в скором времени.

«Я работал с Жозе в «Реале» на протяжении трёх лет. Он потрясающий тренер, жёсткий, всегда хочет побеждать. Я желаю ему удачи в «Фенербахче», – цитирует Madrid Xtra бывшего полузащитника.

Напомним, до января текущего года Жозе Моуринью занимал должность главного тренера «Ромы», но был уволен. В «Реале» специалист работал с 2010 по 2013 год.

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