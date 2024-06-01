Кака прокомментировал назначение Моуринью в «Фенербахче»

Знаменитый экс-футболист мадридского «Реала» Кака высказался о новом карьерном вызове Жозе Моуринью.

Португалец с нового сезона возглавит турецкий «Фенербахче». По данным достоверных источников, о назначении будет объявлено официально в скором времени.

«Я работал с Жозе в «Реале» на протяжении трёх лет. Он потрясающий тренер, жёсткий, всегда хочет побеждать. Я желаю ему удачи в «Фенербахче», – цитирует Madrid Xtra бывшего полузащитника.

Напомним, до января текущего года Жозе Моуринью занимал должность главного тренера «Ромы», но был уволен. В «Реале» специалист работал с 2010 по 2013 год.