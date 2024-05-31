Главный тренер стамбульского «Фенербахче» Исмаил Картал покидает свой пост. Об этом официально сообщает пресс-служба «канареек». Картал возглавлял «Фенер» на протяжении минувшего сезона. При нём стамбульцы дошли до четвертьфинала Лиги конференций и не смогли выиграть Суперлигу с 99 набранными баллами – «Галатасарай» оказался выше всего лишь на три очка.

Напомним, что одной из главных новостей дня в европейском футболе стал возможный приход на пост главного тренера «Фенера» ныне безработного Жозе Моуриньо. Ранее о том, что Жозе возглавит турецкий гранд, сообщал Фабрицио Романо.