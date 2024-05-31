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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Моуринью подписал контракт с новым клубом

31 Мая 2024 • 17:04 Комментировать

Известный тренер Жозе Моуринью будет работать в Турции – он подписал контракт с «Фенербахче». Об этом в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, трудовое соглашение португальского специалиста рассчитано на два сезона – до середины 2026 года.

Моуринью не имел клубной прописки более четырёх месяцев – в январе Особенного уволили из итальянской «Ромы» по причине плохих результатов команды. Раньше Жозе тренировал многие топовые клубы, в том числе «Челси» и «Реал».

Отметим, то «Фенербахче» занял второе место в последнем чемпионате Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью
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