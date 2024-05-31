Раскрыт секретный пункт из контракта Моуринью с «Фенербахче»

В обозримом будущем Жозе Моуринью станет главным тренером «Фенербахче». Как стало известно NTV Sport, в контракте португальского специалиста со стамбульским клубом будет прописан особенный пункт. Так, Моуринью сможет уйти из «Фенербахче» при поступлении предложения от национальной сборной Португалии.

Жозе Моуринью не имеет тренерской работы с января после увольнения из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов. Ранее португалец работал со многими командами, в частности с «Челси», «Интером» и «Реалом».

Отметим, что «Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции.