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Назван возможный клуб Бензема в Европе слухи

31 Мая 2024 • 13:52 Комментировать

Нападающий Карим Бензема может вернуться в Европу. Ранее в прессе появлялась информация о том, что француз недоволен жизнью и футболом в Саудовской Аравии, поэтому хочет покинуть «Аль-Иттихад».

Как сообщает портал TodoFichajes, подписать 36-летнего Бензема может «Фенербахче». Отмечается, что убедить француза перейти в турецкий клуб может приход на тренерский мостик Жозе Моуринью. Сообщалось, что португальский специалист может принять «канареек» в обозримом будущем.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Карима Бензема в 15 миллионов евро.

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