Нападающий Карим Бензема может вернуться в Европу. Ранее в прессе появлялась информация о том, что француз недоволен жизнью и футболом в Саудовской Аравии, поэтому хочет покинуть «Аль-Иттихад».

Как сообщает портал TodoFichajes, подписать 36-летнего Бензема может «Фенербахче». Отмечается, что убедить француза перейти в турецкий клуб может приход на тренерский мостик Жозе Моуринью. Сообщалось, что португальский специалист может принять «канареек» в обозримом будущем.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Карима Бензема в 15 миллионов евро.