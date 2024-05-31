Моуринью заключит с «Фенербахче» контракт на два года

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что Жозе Моуринью близок к назначению в «Фенербахче».

Как сообщает Фабрицио в своих социальных сетях, соглашение тренера с турецким клубом будет рассчитано на два года – до июня 2026 года. Также в соглашении будет прописана опция продления контракта ещё на один год. Ожидается, что скоро о назначении будет объявлено официально.

Напомним, Моуринью находится без работы с зимы этого года после ухода из римской «Ромы».

Турецкий клуб в минувшем сезоне чемпионата занял второе место в турнирной таблице.