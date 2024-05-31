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Моуринью возглавит «Фенербахче» слухи

31 Мая 2024 • 10:38 Комментировать

Португальский специалист Жозе Моуринью вернётся к тренерской работе.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Джанлука Ди Марцио, Моуринью близок к назначению в «Фенербахче». Отмечается, что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, последним клубом Моуринью была римская «Рома», которую он покинул в начале этого года. С того времени он находится в статусе безработного.

Ранее Жозе поработал со многими статусными клубами, в частности с «Челси», «Реалом» и «Интером».

«Фенербахче» в минувшем сезоне занял второе место в турнирной таблице, набрав в 38 турах 99 очков, чемпионом стал «Галатасарай», набравший 102 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью
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