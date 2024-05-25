Известный защитник Леонардо Бонуччи принял решение о завершении футбольной карьеры. Информация размещена на официальном сайте «Фенербахче», за который итальянец выступает с середины января.

Футболисты «Фенербахче» подарили Бонуччи памятную футболку со своими подписями.

«Для меня было удовольствием быть частью этой замечательной семьи. Я старался показать себя с наилучшей стороны на поле и за его пределами. Завтра мы проведём последний бой. Я хочу завершить карьеру с трофеем, и у нас ещё есть шансы стать чемпионами», - сказал Бонуччи.

Леонардо Бонуччи 37 лет, он известен главным образом по выступлениям за «Ювентус».

В воскресенье «Фенербахче» сыграет против команды «Истанбулспор».