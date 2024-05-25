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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бонуччи решил уйти из футбола официально

25 Мая 2024 • 22:05 Комментировать
Фенербахче
...
Истанбулспор
1 1.06 X 14.00 2 25.00
Через 20 ч. 44 мин.

Известный защитник Леонардо Бонуччи принял решение о завершении футбольной карьеры. Информация размещена на официальном сайте «Фенербахче», за который итальянец выступает с середины января.

Футболисты «Фенербахче» подарили Бонуччи памятную футболку со своими подписями. 

«Для меня было удовольствием быть частью этой замечательной семьи. Я старался показать себя с наилучшей стороны на поле и за его пределами. Завтра мы проведём последний бой. Я хочу завершить карьеру с трофеем, и у нас ещё есть шансы стать чемпионами», - сказал Бонуччи.

Леонардо Бонуччи 37 лет, он известен главным образом по выступлениям за «Ювентус».

В воскресенье «Фенербахче» сыграет против команды «Истанбулспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Леонардо Бонуччи

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ФЕНЕРБАХЧЕ ИСТАНБУЛСПОР
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