Национальная сборная Турции опубликовала расширенную заявку на грядущий Евро-2024. Он стартует в Германии 14 июня, ровно через три календарных недели.

В заявке команды пока что оказались 35 имён. Среди них – полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, игрок атаки «Интера» Хакан Чалханоглу, хорошо знакомый по выступлениям за ЦСКА, ныне вингер «Лилля» Юсуф Языджи.

Отметим отсутствие в списке полузащитника «Фенербахе», некогда игрока «Ромы» Дженгиза Юндера.

Турки на Евро сыграют в группе F. Соперниками турецкой команды выступят сборная страны-соседки Грузии, команда Чехии и чемпион Европы 2016 года – сборная Португалии.