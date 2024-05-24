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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Гюлер, Чалханоглу и Языджи – в заявке сборной Турции на Евро, Юндер – вне списка официально

24 Мая 2024 • 21:55 Комментировать

Национальная сборная Турции опубликовала расширенную заявку на грядущий Евро-2024. Он стартует в Германии 14 июня, ровно через три календарных недели.

В заявке команды пока что оказались 35 имён. Среди них – полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, игрок атаки «Интера» Хакан Чалханоглу, хорошо знакомый по выступлениям за ЦСКА, ныне вингер «Лилля» Юсуф Языджи.

Отметим отсутствие в списке полузащитника «Фенербахе», некогда игрока «Ромы» Дженгиза Юндера.

Турки на Евро сыграют в группе F. Соперниками турецкой команды выступят сборная страны-соседки Грузии, команда Чехии и чемпион Европы 2016 года – сборная Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Хакан Чалханоглу Дженгиз Юндер Арда Гюлер ещё теги
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