Судя по всему, Жозе Моуринью вернётся к тренерской работе в следующем сезоне. Известный португальский специалист может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает портал TodoFichajes, за Особенного борются принципиальные соперники – «Бешикташ» и «Фенербахче».

Стоит сказать, что Моуринью не имеет клубной прописки с января после увольнения из «Ромы» по причине плохих результатов. Ранее Жозе поработал со многими статусными клубами, в частности с «Челси», «Реалом» и «Интером».

Отметим, что недавно Моуринью давал интервью, в котором подчёркивал готовность принять новую команду.