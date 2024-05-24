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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

За Моуринью борются два принципиальных соперника слухи

24 Мая 2024 • 13:44 Комментировать (1)

Судя по всему, Жозе Моуринью вернётся к тренерской работе в следующем сезоне. Известный португальский специалист может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает портал TodoFichajes, за Особенного борются принципиальные соперники – «Бешикташ» и «Фенербахче».

Стоит сказать, что Моуринью не имеет клубной прописки с января после увольнения из «Ромы» по причине плохих результатов. Ранее Жозе поработал со многими статусными клубами, в частности с «Челси», «Реалом» и «Интером».

Отметим, что недавно Моуринью давал интервью, в котором подчёркивал готовность принять новую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Фенербахче Жозе Моуринью ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
24 Мая 2024 в 13:55
ай и ента пральна.. тока д0говор с ним падписывайце бизовсякех кампенсацый.. пенком пад зад и салям-алейкум.. А-ха-ха-ха! )))
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