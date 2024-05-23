«Бешикташ» в 11-й раз в истории завоевал Кубок Турции

Стамбульский «Бешикташ» - обладатель Кубка Турции в сезоне-2023/24.

Несколько минут назад завершился главный матч турнира. В нём «орлы» одержали непростую победу над клубом из «большой четвёрки» - «Трабзонспором», 3:2.

Счёт в первом тайме быстрым голом открыл Пол Онуачу, однако стамбульцам к исходу половины встречи удалось восстановить паритет – 1:1, пенальти реализовал Рашид Геззаль.

На 54-й минуте «Бешикташ» голом Салиха Учана вырвался вперёд. В самом конце второго тайма счёт вновь стал равным – точный удар нанёс Николя Пепе. Но в добавленное время «орлы» оформили ещё один мяч - Али Альмоатасембеллах забил третий, последний гол своей команды – 3:2.