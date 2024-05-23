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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» в 11-й раз в истории завоевал Кубок Турции

23 Мая 2024 • 22:55 Комментировать
Бешикташ
3:2
Трабзонспор
окончен

Стамбульский «Бешикташ» - обладатель Кубка Турции в сезоне-2023/24.

Несколько минут назад завершился главный матч турнира. В нём «орлы» одержали непростую победу над клубом из «большой четвёрки» - «Трабзонспором», 3:2.

Счёт в первом тайме быстрым голом открыл Пол Онуачу, однако стамбульцам к исходу половины встречи удалось восстановить паритет – 1:1, пенальти реализовал Рашид Геззаль.

На 54-й минуте «Бешикташ» голом Салиха Учана вырвался вперёд. В самом конце второго тайма счёт вновь стал равным – точный удар нанёс Николя Пепе. Но в добавленное время «орлы» оформили ещё один мяч - Али Альмоатасембеллах забил третий, последний гол своей команды – 3:2.

Протокол игры  
Бешикташ3:2Трабзонспор
  13'Онуачу Пол (0:1)
(1:1) Геззаль Рашид45'  
(2:1) Учан Салих54'  
  89'Пепе Николя (2:2)
(3:2) Али Мохамед Альмоатасембеллах90'  
Гюнок МертСвенссон Юнас  80'Уйсал Неджип 90' (Уорролл Джо ( 90') Колли ОмарМасуаку АртурУчан СалихАли Мохамед Альмоатасембеллах  90'Фернандеш ЖедсонГеззаль Рашид 64' (Рашица Милот ( 64') Мулека Джексон 75' (Абубакар Венсан ( 75') Мучи Эрнест 90' (Киличсой Семих ( 90')
Запасные: Тосун ДженкОкслейд-Чемберлен АлексБулут ОнурДестаноглу ЭрсинТыкназ ДемирЗайнутдинов Бактиёр
Чакыр УгурджанМёнье Тома  52'Менди БатистаДенсвил СтефаноЭлмалы Эврен ЭренОздемир Берат 69' (Пепе Николя ( 69') Гюнеш Умут 83' (Бозок Умут ( 83') Вишча ЭдинБарди Энис  84'Фунтас Таксиархис 56' (Трезеге ( 56') Онуачу Пол
Запасные: Айдин МехметБослук АрифХоакин ФернандесБания РаянТепе МухамметШен КеремОршич Мислав
23 мая.

 

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Бешикташ Трабзонспор

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