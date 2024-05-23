«Бешикташ» в 11-й раз в истории завоевал Кубок Турции

Стамбульский «Бешикташ» - обладатель Кубка Турции в сезоне-2023/24.
Несколько минут назад завершился главный матч турнира. В нём «орлы» одержали непростую победу над клубом из «большой четвёрки» - «Трабзонспором», 3:2.
Счёт в первом тайме быстрым голом открыл Пол Онуачу, однако стамбульцам к исходу половины встречи удалось восстановить паритет – 1:1, пенальти реализовал Рашид Геззаль.
На 54-й минуте «Бешикташ» голом Салиха Учана вырвался вперёд. В самом конце второго тайма счёт вновь стал равным – точный удар нанёс Николя Пепе. Но в добавленное время «орлы» оформили ещё один мяч - Али Альмоатасембеллах забил третий, последний гол своей команды – 3:2.
Протокол игры
|13'Онуачу Пол (0:1)
|(1:1) Геззаль Рашид45'
|(2:1) Учан Салих54'
|89'Пепе Николя (2:2)
|(3:2) Али Мохамед Альмоатасембеллах90'
Гюнок Мерт•Свенссон Юнас• 80'Уйсал Неджип90' (Уорролл Джо (90') •Колли Омар•Масуаку Артур•Учан Салих•Али Мохамед Альмоатасембеллах• 90'Фернандеш Жедсон•Геззаль Рашид64' (Рашица Милот (64') •Мулека Джексон75' (Абубакар Венсан (75') •Мучи Эрнест90' (Киличсой Семих (90')
Чакыр Угурджан•Мёнье Тома• 52'Менди Батиста•Денсвил Стефано•Элмалы Эврен Эрен•Оздемир Берат69' (Пепе Николя (69') •Гюнеш Умут83' (Бозок Умут (83') •Вишча Эдин•Барди Энис• 84'Фунтас Таксиархис56' (Трезеге (56') •Онуачу Пол
23 мая.
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