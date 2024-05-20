Бонуччи может завершить карьеру

Известный защитник Леонардо Бонуччи рассматривает возможность завершения карьеры ближайшим летом. Об этом в социальных сетях информирует авторитетный журналист Маттео Моретто.

Действующий контракт 37-летнего Бонуччи с «Фенербахче» рассчитан до конца текущего сезона. Дальше опытный футболист может повесить бутсы на гвоздь.

В футбольном мире Леонардо Бонуччи известен главным образом по выступлениям за «Ювентус» и национальную сборную Италии. Цвета «Фенербахче» Бонуччи защищает с января после перехода на правах свободного агента.

В сезоне 2023/2024 Бонуччи провёл за «Унион Берлин» и «Фенербахче» 22 матча, в которых забил один гол.