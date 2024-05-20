Два известных клуба готовы подписать Моуринью

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может оказаться в чемпионате Турции.

Как сообщает портал Goal.com, два местных гранда проявляют интерес к португальскому специалисту. Предложить работу «Особенному» хотят стамбульские «Бешикташ» и «Фенербахче».

В настоящий момент Моуринью находится без работы. Последним клубом звездного португальца была итальянская «Рома». Жозе покинул римский коллектив в январе 2024 года.

Ранее в прессе ходили слухи, что Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Моуринью может сильно удивить своим новым клубом