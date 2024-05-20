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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Два известных клуба готовы подписать Моуринью

20 Мая 2024 • 09:08 Комментировать

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может оказаться в чемпионате Турции.

Как сообщает портал Goal.com, два местных гранда проявляют интерес к португальскому специалисту. Предложить работу «Особенному» хотят стамбульские «Бешикташ» и «Фенербахче».

В настоящий момент Моуринью находится без работы. Последним клубом звездного португальца была итальянская «Рома». Жозе покинул римский коллектив в январе 2024 года.

Ранее в прессе ходили слухи, что Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Моуринью может сильно удивить своим новым клубом

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