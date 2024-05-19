Игроки «Фенербахче» и «Галатасарая» подрались

В воскресенье вечером в чемпионате Турции пройдёт большой матч – «Галатасарай» против «Фенербахче». Журналист Ягыз Сабунджоглу написал в социальных сетях о том, что между футболистами «львов» и «канареек» перед игрой произошла драка. Каких-либо подробностей журналист не раскрыл.

«Галатасарай» сейчас занимает первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги с 99 очками. «Фенербахче» располагается на второй позиции с 93 баллами в кармане. Обеим командам осталось провести до две игры, включая очную. Как видим, «Галатасарай» оформит чемпионский титул, если не проиграет принципиальному сопернику.