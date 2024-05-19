Моуринью может возглавить турецкий клуб

Португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Турции.

В услугах экс-наставника «Челси», «Интера» и «Манчестер Юнайтед» заинтересован Бешикташ.

- Мы связались с Жозе, он положительно относится к идее работать в нашем клубе. На следующей неделе, после нашей встречи, ситуация прояснится, - сказал вице-президент стамбульского клуба Хусейн Юсель.

Последним клубом Моуринью была «Рома», которую он покинул в начале этого года.

«Бешикташ» в этом сезоне турецкого чемпионата набрал 56 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице.