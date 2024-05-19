Моуринью может возглавить турецкий клуб

Португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Турции.
В услугах экс-наставника «Челси», «Интера» и «Манчестер Юнайтед» заинтересован Бешикташ.
- Мы связались с Жозе, он положительно относится к идее работать в нашем клубе. На следующей неделе, после нашей встречи, ситуация прояснится, - сказал вице-президент стамбульского клуба Хусейн Юсель.
Последним клубом Моуринью была «Рома», которую он покинул в начале этого года.
«Бешикташ» в этом сезоне турецкого чемпионата набрал 56 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице.
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