Фатих Терим, главный тренер афинского «Панатинаикоса» покидает клуб. Об этом официально сообщила пресс-служба столичной команды.

Опытнейший тренер по прозвищу «император» возглавил «Панатинаикос» лишь в начале 2024 года. При нём за тур до конца чемпионата Греции афинцы занимают лишь четвёртое место с 71 баллом в группе команд, борющихся за чемпионство. Шансы на титул, к слову, «Панатинаикос» потерял.

Впереди у афинского клуба ещё финал Кубка Греции, который «Панатинаикос» проведёт с «Арисом» из города Салоники.

Напомним, что Фатих Терим более 20 лет назад привёл турецкий футбол к первому и пока единственному завоёванному еврокубку – «Галатасарай» в 2002 году взял Кубок УЕФА.