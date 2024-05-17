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Терим покинул «Панатинаикос», легендарный турок не проработал в Греции и полугода официально

17 Мая 2024 • 22:21 Комментировать

Фатих Терим, главный тренер афинского «Панатинаикоса» покидает клуб. Об этом официально сообщила пресс-служба столичной команды.

Опытнейший тренер по прозвищу «император» возглавил «Панатинаикос» лишь в начале 2024 года. При нём за тур до конца чемпионата Греции афинцы занимают лишь четвёртое место с 71 баллом в группе команд, борющихся за чемпионство. Шансы на титул, к слову, «Панатинаикос» потерял.

Впереди у афинского клуба ещё финал Кубка Греции, который «Панатинаикос» проведёт с «Арисом» из города Салоники.

Напомним, что Фатих Терим более 20 лет назад привёл турецкий футбол к первому и пока единственному завоёванному еврокубку – «Галатасарай» в 2002 году взял Кубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Фатих Терим
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