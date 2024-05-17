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Бенитес стал конкурентом Моуринью на работу в известном клубе

17 Мая 2024 • 11:21 Комментировать

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес, который в настоящий момент находится без работы, может трудоустроиться в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в приглашении 64-летнего экс-наставника «Ливерпуля» заинтересован стамбульский «Фенербахче». Ранее сообщалось, что в сфере интересов турецкого гранда также находится португалец Жозе Моуринью.

Последним местом работы Бенитеса была испанская «Сельта». Тренер был отправлен в отставку в середине марта нынешнего года.

Моуринью может сильно удивить своим новым клубом

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