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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

На Моуринью вышел кандидат в президенты известного клуба слухи

13 Мая 2024 • 19:20 Комментировать

Похоже, «Фенербахче» на самом деле может пригласить на тренерский мостик Жозе Моуринью. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Эртана Сюзгюна, с португальским тренером уже связался Азиз Йылдырым, который собирается баллотироваться на пост президента стамбульского клуба, который он уже занимал ранее. Стороны обсуждают возможное назначение Моуринью тренером «Фенербахче» в будущем. 

«Фенербахче» - один из топ-клубов Турции, который регулярно выступает в еврокубках. При этом сложно сказать, насколько интересной работа в Стамбуле является для Моуринью, привыкшего к топ-лигам.

Добавим, что Жозе Моуринью не имеет клубной прописки с января после ухода из «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
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