Похоже, «Фенербахче» на самом деле может пригласить на тренерский мостик Жозе Моуринью. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Эртана Сюзгюна, с португальским тренером уже связался Азиз Йылдырым, который собирается баллотироваться на пост президента стамбульского клуба, который он уже занимал ранее. Стороны обсуждают возможное назначение Моуринью тренером «Фенербахче» в будущем.

«Фенербахче» - один из топ-клубов Турции, который регулярно выступает в еврокубках. При этом сложно сказать, насколько интересной работа в Стамбуле является для Моуринью, привыкшего к топ-лигам.

Добавим, что Жозе Моуринью не имеет клубной прописки с января после ухода из «Ромы».