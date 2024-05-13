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«Фенербахче» может назначить Ивича слухи

13 Мая 2024 • 18:12 Комментировать
Галатасарай
...
Фенербахче
19.05 19:00

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может стать новым наставником «Фенербахче».

Как стало известно «РБ Спорту», представители турецкого клуба уже провели переговоры с сербским специалистом. Сообщается, что окончательное решение «Фенербахче» примет в конце мая. Напомним, ранее Ивичем интересовался московский «Спартак», который в апреле уволил Гильермо Абаскаля и назначил исполняющим обязанности наставника Владимира Слишковича.

47-летний Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года. На данный момент наставником кубанского клуба является Мурад Мусаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Владимир Ивич

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ГАЛАТАСАРАЙ ФЕНЕРБАХЧЕ
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