Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может стать новым наставником «Фенербахче».

Как стало известно «РБ Спорту», представители турецкого клуба уже провели переговоры с сербским специалистом. Сообщается, что окончательное решение «Фенербахче» примет в конце мая. Напомним, ранее Ивичем интересовался московский «Спартак», который в апреле уволил Гильермо Абаскаля и назначил исполняющим обязанности наставника Владимира Слишковича.

47-летний Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года. На данный момент наставником кубанского клуба является Мурад Мусаев.