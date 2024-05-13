Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» покинет «Адана Демирспор»

Луиш Нани, в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед», летом станет свободным агентом.

«Адана Демирспор» сообщает в своих социальных сетях, что по обоюдному согласию стороны было принято решение завершить сотрудничество между клубом и 37-летним португальским вингером.

Нани был игроком «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2014 год, проведя за английский клуб 230 матчей, в которых он отличился 41 голом и 71 результативной передачей.

В текущем сезоне португалец провёл за турецкий клуб 34 матча, забил четыре гола и сделал три результативные передачи на партнёров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 275 тысяч евро.