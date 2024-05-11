Моуринью может сильно удивить своим новым клубом

Экс-тренер мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Жозе Моуринью может оказаться в турецком чемпионате. Об этом рапортует NTV.
Как стало известно источнику, в услугах португальского специалиста заинтересован стамбульский «Фенербахче». Руководство турецкого гранда связалось с «Особенным» и предложило ему встречу.
Напомним, что последним местом работы Жозе была «Рома». Португалец покинул пост главного тренера итальянского клуба в январе 2024 года.
После 35 туров Суперлиги «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице.
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