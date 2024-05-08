Экс-игрок «Арсенала» Пепе останется без клуба

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Николя Пепе покинет турецкий «Трабзонспор» по завершении текущего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, ивуарийский вингер уйдет из турецкой команды на правах свободного агента грядущим летом. У Николя есть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии, однако сам он хочет остаться в Европе.

В нынешнем сезоне Пепе принял участие в 19 поединках «Трабзонспора», записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Команда занимает третье место в таблице Суперлиги.