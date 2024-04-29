Арда Туран позвал Диего Косту в свою команду

Главный тренер «Эюпспора» Арда Туран приглашает в свою команду экс-товарища по мадридскому «Атлетико» Диего Косту.

Известный турецкий экс-футболист завершил игровую карьеру в 2022 году, а в апреле 2023 начал тренерскую карьеру у себя на родине, возглавив «Эюпспор». По информации журналиста Ягиза Сабунджуоглу, начинающий наставник хотел бы усилить состав своей команды Диего Костой – он уже связался со старым знакомым. 35-летний испанец в настоящий момент выступает за бразильский «Гремио», однако его соглашение с клубом истекает уже в конце нынешнего года.

«Эюпспор» занимает первое место во второй по силе турецкой лиге с 72 набранными очками после 32 туров, на шесть баллов опережая ближайшего преследователя «Гёзтепе».