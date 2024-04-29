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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Арда Туран позвал Диего Косту в свою команду

29 Апреля 2024 • 03:43 Комментировать
Операрио Ферровиарио
...
Гремио
01.05 02:00

Главный тренер «Эюпспора» Арда Туран приглашает в свою команду экс-товарища по мадридскому «Атлетико» Диего Косту.

Известный турецкий экс-футболист завершил игровую карьеру в 2022 году, а в апреле 2023 начал тренерскую карьеру у себя на родине, возглавив «Эюпспор». По информации журналиста Ягиза Сабунджуоглу, начинающий наставник хотел бы усилить состав своей команды Диего Костой – он уже связался со старым знакомым. 35-летний испанец в настоящий момент выступает за бразильский «Гремио», однако его соглашение с клубом истекает уже в конце нынешнего года.

«Эюпспор» занимает первое место во второй по силе турецкой лиге с 72 набранными очками после 32 туров, на шесть баллов опережая ближайшего преследователя «Гёзтепе».

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Арда Туран Диего Коста Эюпспор ещё теги

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