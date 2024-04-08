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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» сделал заявление после срыва матча за Суперкубок Турции официально

08 Апреля 2024 • 18:07 Комментировать

В минувшее воскресенье турецкий футбол вновь прогремел на весь мир со знаком «минус». Стамбульский «Фенербахче» сорвал игру Суперкубка Турции против «Галатасарая». В составе «Фенера» на матч вышли молодые игроки, которые пропустили гол и спустя минуту покинули поле.

В итоге матч не был доигран, «Галатасарай» стал обладателем трофея и устроил после «двухсторонку».

«20 лет спортивный клуб «Фенербахче» борется с несправедливой футбольной системой в Турции. За это время клуб столкнулся с различными проблемами. Кульминация этой борьбы достигла в недавних событиях, когда на поле после игры с «Трабзонспором» (17 марта) сотни болельщиков выбежали на поле и пытались атаковать игроков команды. Турецкая футбольная федерация (TFF) посчитала их действия защищавшихся игроков достойными наказания. Клуб просил перенести игру Суперкубка на более поздний срок из-за матчей четвертьфинала Лиги конференций УЕФА. А также настаивал на том, чтобы игру обслуживал арбитр-иностранец. Просьба «Фенербахче» была отклонена», - говорится в заявлении на интернет-портале «жёлтых канареек».

«Фенер» продолжает борьбу за чемпионство в Турции, уступая «Галатасараю» два балла. Также клуб играет в Лиге конференций, где дошёл до четвертьфинала.

«Галатасарай» начал играть сам с собой после ухода «Фенербахче» с поля

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче
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