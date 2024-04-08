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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент «Галатасарая» - о скандале в Суперкубке: «Это позор на весь мир»

08 Апреля 2024 • 08:01 Комментировать

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек прокомментировал скандал в матче за Суперкубок Турции против «Фенербахче». Соперник снялся с поединка, пропустив гол на первой минуте.

«Для нас это полная неожиданность. Настоящий абсурд. Соперник завершил поединок через минуту после старта. Нам очень стыдно перед всем миром. Это настоящий позор», - передает слова руководителя Fanatik.

После быстрого гола «Галатасарая» футболисты «Фенербахче» бойкотировали игру и покинули поле. «Канарейкам» было присуждено техническое поражение. Таким образом, «Галатасарай» стал обладателем суперкубка страны.

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