«Галатасарай» начал играть сам с собой после ухода «Фенербахче» с поля

В воскресенье, 7 апреля, «Галатасарай» и «Фенербахче» должны были разыграть Суперкубок Турции.

Как уже известно, «Фенербахче» сорвал данный поединок: сначала клуб выпустил на поле молодежный состав, а затем после пропущенного на первой минуте гола все игроки ушли в раздевалку.

Сразу же после этого «Галатасарай» начал проводить двухсторонку между футболистами основного состава и запасными, а в роли арбитра выступил один из помощников тренера.

Отметим, что «Галатасарай» сможет получить свой трофей только после разбирательств и присуждения «Фенербахче» технического поражения.

«Фенербахче» сорвал матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции