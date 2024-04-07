«Фенербахче» сорвал матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции

Сегодня, 7 апреля, «Фенербахче» и «Галатасарай» должны были провести очный матч в рамках Суперкубка Турции.

«Фенербахче» выпустил на данный матч футболистов молодежной команды и уже на первой минуте пропустил гол от Мауро Икарди. После этого «Фенербахче» в полном составе покинул поле.

Ранее появилась информация, что «Фенербахче» сорвет матч Суперкубка в знак протеста. Сообщалось, что клуб требовал привлечь к игре иностранного арбитра, однако получил отказ.

Стоит сказать, что «Галатасарай» не будет сразу же награжден трофеем. Это произойдет только после того, как «Фенербахче» будет присуждено техническое поражение за уход с поля.

Дичь в Турции: «Фенербахче» сорвёт матч Суперкубка из-за симуляций травм

