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37-летний Муслера близок к продлению контракта с «Галатасараем»

06 Апреля 2024 • 01:52 Комментировать
Аланьяспор
...
Галатасарай
15.04 20:00

Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера готов поставить подпись под новым контрактом с клубом.

Нынешнее соглашение уругвайца истекает по окончании сезона, однако турецкий гранд рассчитывает удержать ветерана. По информации известного журналиста Николо Скиры, 37-летний вратарь находится в одном шаге от продления трудового договора до 2025 года.

Фернандо Муслера отыграл 500 поединков за «Галатасарай» с момента перехода в клуб из «Лацио» в 2011 году. В июне капитану стамбульского коллектива исполнится 38 лет.

В текущем сезоне Муслера провёл 44 матча за «Галатасарай» во всех турнирах, пропустив 44 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фернандо Муслера

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