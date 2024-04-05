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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дичь в Турции: «Фенербахче» сорвёт матч Суперкубка из-за симуляций травм

05 Апреля 2024 • 13:51 Комментировать
Галатасарай
...
Фенербахче
07.04 21:30

В турецком футболе в последнее время неспокойно. «Фенербахче» после нападения на игроков фанатов «Трабзонспора» всерьёз думает о переходе в лигу другой страны.

Между тем, на днях стало известно о том, что «Фенербахче» выдвинул ультиматум – матч Суперкубка против «Галатасарая» 7 апреля должен обслуживать иностранный судья. А теперь турецкая пресса, в частности Ajansspor, пишут о решении «канареек» сорвать игру.

Так, «Фенербахче» якобы планирует выпустить на поле девять игроков, причём из молодёжной команды U-19. Дальше три игрока покинут поле под видом травм, и игра будет прервана. По правилам футбола, матч нельзя продолжать, если в составе одной из команд осталось менее семи футболистов. Вот уж дичь.

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Евро-Футбол.Ру,
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ГАЛАТАСАРАЙ ФЕНЕРБАХЧЕ
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