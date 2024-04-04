Два клуба хотят подписать экс-тренера «Краснодара» Ивича

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может продолжить карьеру в турецком чемпионате. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, в услугах сербского специалиста заинтересованы два клуба. Речь идет о стамбульском «Бешикташе» и «Тразонспоре». Ранее также сообщалось об интересе к Ивичу со стороны греческого ПАОКа.

Владимир занимал пост наставника краснодарского коллектива с 2023 по 2024 год. После его отставки «быков» возглавил российский специалист Мурад Мусаев. После 21 тура команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.