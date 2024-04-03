«Фенербахче» выдвинул ультиматум – команда может отказаться играть в Суперкубке Турции

В турецком футболе неспокойно. После скандального инцидента с нападением фанатов «Трабзонспора» на футболистов «Фенербахче» и завязавшейся дракой стамбульский клуб рассматривает возможность перехода в чемпионат другой страны. Правда, «канарейки» отложили рассмотрение этого вопроса на лето, о чём было объявлено накануне.

Между тем, «Фенербахче» проинформировал Федерацию футбола Турции о том, что команда не будет играть в матче за суперкубок, если на него не будет назначен иностранный судья. О таком ультиматуме стамбульского клуба информирует Sports Digitale.

Матч Суперкубка Турции запланирован на 7 апреля – в нём должны сойтись «Фенербахче» и «Галатасарай».

«Трабзонспор» потребовал отставки руководства Турецкой федерации футбола