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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» выдвинул ультиматум – команда может отказаться играть в Суперкубке Турции

03 Апреля 2024 • 17:33 Комментировать
Галатасарай
...
Фенербахче
07.04 21:30

В турецком футболе неспокойно. После скандального инцидента с нападением фанатов «Трабзонспора» на футболистов «Фенербахче» и завязавшейся дракой стамбульский клуб рассматривает возможность перехода в чемпионат другой страны. Правда, «канарейки» отложили рассмотрение этого вопроса на лето, о чём было объявлено накануне.

Между тем, «Фенербахче» проинформировал Федерацию футбола Турции о том, что команда не будет играть в матче за суперкубок, если на него не будет назначен иностранный судья. О таком ультиматуме стамбульского клуба информирует Sports Digitale.

Матч Суперкубка Турции запланирован на 7 апреля – в нём должны сойтись «Фенербахче» и «Галатасарай».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче

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ГАЛАТАСАРАЙ ФЕНЕРБАХЧЕ
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