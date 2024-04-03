В среду Турецкая федерация футбола объявила о решениях, принятых по итогам разбирательства скандального матча между «Трабзонспором» и «Фенербахче». После этой игры фанаты местной команды выбежали на футбольно поле и напали на игроков «Фенербахче».

В числе принятых решений – наказание «Трабзонспора» шестью играми без зрителей и штрафом. Очевидно, клуб остался недоволен вердиктом.

«К чёрту ваше правосудие! Вставайте со своих мест, уходите в отставку!» - говорится в сообщении пресс-службы «Трабзонспора» в социальных сетях. В нём отмечена страничка футбольной федерации.