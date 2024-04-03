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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Трабзонспор» наказали за нападение фанатов на игроков «Фенербахче» – команда будет играть при пустых трибунах

03 Апреля 2024 • 16:56 Комментировать

После недавнего матча чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче» фанаты местной команды выбежали на футбольное поле и напали на игроков команды гостей. В среду дисциплинарный комитет Турецкой федерации футбола постановил, что «Трабзонспор» должен провести шесть матчей при пустых трибунах. Кроме того, клуб оштрафовали на три миллиона турецких лир (примерно 87 тысяч евро).

Как известно, из-за скандального инцидента «Фенербахче» рассматривает возможность перехода в чемпионат другой страны. Впрочем, принятие решения по этому вопросу было отложено до лета.

«Фенербахче» пока не снимется с чемпионата Турции – решение отложено

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Фенербахче Трабзонспор
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