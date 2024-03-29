Назван возможный новый клуб Икарди

Нападающий Мауро Икарди может покинуть Европу ближайшим летом. Как сообщает Fotomac, интерес к 31-летнему аргентинцу проявляет «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов сделать Икарди крупное предложение.

С осени 2022 года Икарди выступает за «Галатасарай». В 64 официальных матчах за этот клуб аргентинец записал на свой счёт 46 голов и 19 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мауро в 18 миллионов евро.

Стоит сказать, что саудовские клубы в последние годы активно работают над трансферами известных игроков за счёт своих широких финансовых возможностей.