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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Назван возможный новый клуб Икарди

29 Марта 2024 • 17:39 Комментировать

Нападающий Мауро Икарди может покинуть Европу ближайшим летом. Как сообщает Fotomac, интерес к 31-летнему аргентинцу проявляет «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов сделать Икарди крупное предложение.

С осени 2022 года Икарди выступает за «Галатасарай». В 64 официальных матчах за этот клуб аргентинец записал на свой счёт 46 голов и 19 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мауро в 18 миллионов евро.

Стоит сказать, что саудовские клубы в последние годы активно работают над трансферами известных игроков за счёт своих широких финансовых возможностей.

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Галатасарай Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2024 Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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