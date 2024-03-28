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Мертенс – о завершении карьеры: «Думаю, поиграю ещё год»

28 Марта 2024 • 02:13 Комментировать
Галатасарай
...
Хатайспор
02.04 20:30

Нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс пока не намерен вешать бутсы на гвоздь.

36-летний футболист задумывался о завершении карьеры, о чём стало известно в начале года. Тем не менее, как теперь признаётся бельгиец, уход вряд ли состоится в ближайшее время.

«Честно говоря, я пока не знаю, когда завершу карьеру. Я много думал об этом в последние месяцы, но окончательное решение ещё не принято. Думаю, что буду играть ещё как минимум год. Почему бы нет? Сейчас я часто выхожу на поле, мне всё нравится. Я могу продолжить выступать в «Галатасарае», а могу оказаться где-нибудь ещё», – рассказал в интервью Sporx бывший нападающий «Наполи».

Контракт Дриса Мертенса с «Галатасараем» истекает в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Дрис Мертенс

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ГАЛАТАСАРАЙ ХАТАЙСПОР
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