Мертенс – о завершении карьеры: «Думаю, поиграю ещё год»

Нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс пока не намерен вешать бутсы на гвоздь.

36-летний футболист задумывался о завершении карьеры, о чём стало известно в начале года. Тем не менее, как теперь признаётся бельгиец, уход вряд ли состоится в ближайшее время.

«Честно говоря, я пока не знаю, когда завершу карьеру. Я много думал об этом в последние месяцы, но окончательное решение ещё не принято. Думаю, что буду играть ещё как минимум год. Почему бы нет? Сейчас я часто выхожу на поле, мне всё нравится. Я могу продолжить выступать в «Галатасарае», а могу оказаться где-нибудь ещё», – рассказал в интервью Sporx бывший нападающий «Наполи».

Контракт Дриса Мертенса с «Галатасараем» истекает в июне.