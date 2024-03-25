Эксперт оценил шансы снятия «Фенербахче» с чемпионата Турции

Днём 25 марта появилась информация о том, что стамбульский «Фенербахче» якобы ищет новую лигу для того, чтобы сняться с чемпионата Турции. Это связано с недавним инцидентом, в котором в ходе драки сцепились футболисты «Фенера» и болельщики «Трабзонспора», выбежавшие на поле.

Журналист Habertürk Атилла Тюркер прокомментировал эту новость.

«Это будет сложно сделать, но если такое будет, то будет нанесён удар по турецкому футболу и самому «Фенербахче». В клубе заявляли, что турецкая федерация футбола относилась к нему несправедливо в последние 10-15 лет», - приводит слова Тюркера Legalbet.

На данный момент «Фенер» ведёт борьбу за чемпионство в Турции с принципиальным соперником, «Галатасараем», команды разделяют всего лишь два очка.

«Фенербахче» ищет новую лигу для выступлений