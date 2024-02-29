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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Галатасарай» вслед за «Фенербахче» внезапно покинул Кубок Турции

29 Февраля 2024 • 23:13 Комментировать
Галатасарай
0:2
Фатих Карагюмрюк

Действующий чемпион Турции «Галатасарай» вылетел из Кубка Турции на стадии четвертьфинала. Вечером четверга «львы» играли с другим стамбульским клубом – «Фатих Карагюмрюк». Матч завершился сенсационной сухой победой «Карагюмрюка», притом, что играли команды на домашней арене «Галатасарая».

Напомним, что на прошлой неделе «Галатасарай» вылетел из еврокубков – из Лиги Европы его выбила пражская «Спарта». Теперь стамбульцам остаётся лишь повторить достижение прошлого сезона и стать по возможности чемпионами Турции.

Кстати, на днях Кубок Турции покинул другой стамбульский гранд турецкого футбола – «Фенербахче». Эта команда проиграла «Анкарагюджю» с разгромным счётом – 0:3. А вот третий стамбульский топ-клуб, «Бешикташ» свою борьбу в турнире продолжает. Ровно как и другой представитель «большой четвёрки» турецкого футбола – «Трабзонспор».

Протокол игры  
Галатасарай0:2Фатих Карагюмрюк
  6'Marcao V (0:1)
  84'Мендеш Райан (0:2)
Гювенч ГюнайАйхан КанНельссон Виктор  56'Бардакчи АбдулкеримКён ДеррикОливейра Сержиу 46' (Демирбай Керем ( 46') Кутлу Беркан 57' (Винисиус Карлос ( 57') Тете 46' (Мертенс Дрис ( 46') Актюркоглу Мухаммед 73' (Торрейра Лукас ( 73') Заха Уилфрид 82' (Санчес Давинсон ( 82') Йылмаз Барыш
Запасные: Жанкат ИлмазН'Домбеле ТангайДемироглу БаранАйдын ЭюпАкман Хамза
Билгин ЭмреВесели Фредерик  49'Бираски ДавидеЧеккерини ФедерикоТинтиш ЭмирФегули Софьян 80' (Паолетти Флавио ( 80') Келес Джан 59' (Ласанья Кевин ( 59') Эйссерик Валентин 83' (Дурсун Салих ( 83') Бертолаччи Андреа 59' (Мор Эмре ( 59') Мендеш РайанMarcao V 59' (Курбелис Димитрис ( 59')
Запасные: Мерджан ЛевентЯлчын ГювенТеклич ТониоБеклевич ФурканСангаре Назим
29 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай

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28 Февраля
20:36
Бесплатный прогноз и ставка на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк Кубка Турции — 29 февраля 2024
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