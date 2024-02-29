«Галатасарай» вслед за «Фенербахче» внезапно покинул Кубок Турции

Действующий чемпион Турции «Галатасарай» вылетел из Кубка Турции на стадии четвертьфинала. Вечером четверга «львы» играли с другим стамбульским клубом – «Фатих Карагюмрюк». Матч завершился сенсационной сухой победой «Карагюмрюка», притом, что играли команды на домашней арене «Галатасарая».

Напомним, что на прошлой неделе «Галатасарай» вылетел из еврокубков – из Лиги Европы его выбила пражская «Спарта». Теперь стамбульцам остаётся лишь повторить достижение прошлого сезона и стать по возможности чемпионами Турции.

Кстати, на днях Кубок Турции покинул другой стамбульский гранд турецкого футбола – «Фенербахче». Эта команда проиграла «Анкарагюджю» с разгромным счётом – 0:3. А вот третий стамбульский топ-клуб, «Бешикташ» свою борьбу в турнире продолжает. Ровно как и другой представитель «большой четвёрки» турецкого футбола – «Трабзонспор».