«Фенербахче» сенсационно вылетел из Кубка Турции

Действующий обладатель Кубка Турции, стамбульский «Фенербахче» сенсационно огорчил своих болельщиков. Команда с азиатской части Стамбула вылетела из турнира на стадии четвертьфинала, проиграв не самому сильному сопернику из всех возможных – «Анкарагюджю». Притом, проиграл «Фенербахче» своему столичному оппоненту разгромно – 0:3.
Таким образом, «Анкарагюджю» идёт дальше, а «Фенербахче» довольствуется борьбой в чемпионате Турции с «Галатасараем» за чемпионство и участием в плей-офф Лиги конференций.
Отметим, что и в чемпионате страны «Фенербахче» пока проигрывает борьбу «Галатсараю» - у клуба 70 очков и второе место, а у их принципиального соперника – 72 балла и первое.
Протокол игры
|(1:0) Моруцан Олимпиу10'
|(2:0) Хадзийованнис Анастасиос33'
|(3:0) Родригес Гарри87'
Озбир Эртач•Кициу Стелиос•Радакович Урош46' (Чанкая Атакан (46') •Четин Мерт•Муякич Нихад•Джигерджи Толга•Гюнерен Али Каан•Моруцан Олимпиу 76'76' (Бассогог Кристиан (76') •Сапонара Риккардо66' (Педринью V (66') • 90'Хадзийованнис Анастасиос82' (Родригес Гарри (82') •Соу Али67' (Македа Федерико (67')
Эгрибайят Ирфан Джан•Мюлдюр Мерт• 80'Азиз Сердар•Бонуччи Леонардо•Осайи-Самуэль Брайт46' (Юксек Исмаил (46') • 68'Зайц Миха46' (Дурсун Сердар (46') •Крунич Раде46' (Кадыоглу Ферди (46') •Юндер Дженгиз77' (Остерволде Джейден (77') • 90'Шиманьски Себастьян65' (Яндаш Мерт Хакан (65') •Тадич Душан•Бачуайи Миши
27 февраля.
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