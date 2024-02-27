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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» сенсационно вылетел из Кубка Турции

27 Февраля 2024 • 23:08 Комментировать
Анкарагюджю
3:0
Фенербахче

Действующий обладатель Кубка Турции, стамбульский «Фенербахче» сенсационно огорчил своих болельщиков. Команда с азиатской части Стамбула вылетела из турнира на стадии четвертьфинала, проиграв не самому сильному сопернику из всех возможных – «Анкарагюджю». Притом, проиграл «Фенербахче» своему столичному оппоненту разгромно – 0:3.

Таким образом, «Анкарагюджю» идёт дальше, а «Фенербахче» довольствуется борьбой в чемпионате Турции с «Галатасараем» за чемпионство и участием в плей-офф Лиги конференций.

Отметим, что и в чемпионате страны «Фенербахче» пока проигрывает борьбу «Галатсараю» - у клуба 70 очков и второе место, а у их принципиального соперника – 72 балла и первое.

Протокол игры  
Анкарагюджю3:0Фенербахче
(1:0) Моруцан Олимпиу10'  
(2:0) Хадзийованнис Анастасиос33'  
(3:0) Родригес Гарри87'  
Озбир ЭртачКициу СтелиосРадакович Урош 46' (Чанкая Атакан ( 46') Четин МертМуякич НихадДжигерджи ТолгаГюнерен Али КаанМоруцан Олимпиу  76' 76' (Бассогог Кристиан ( 76') Сапонара Риккардо 66' (Педринью V ( 66'  90') Хадзийованнис Анастасиос 82' (Родригес Гарри ( 82') Соу Али 67' (Македа Федерико ( 67')
Запасные: Сепас РеналдоГюнгёрду БахадирУньяй АрдаФлипс АлексисКаратас Казимджан
Эгрибайят Ирфан ДжанМюлдюр Мерт  80'Азиз СердарБонуччи ЛеонардоОсайи-Самуэль Брайт 46' (Юксек Исмаил ( 46'  68') Зайц Миха 46' (Дурсун Сердар ( 46') Крунич Раде 46' (Кадыоглу Ферди ( 46') Юндер Дженгиз 77' (Остерволде Джейден ( 77'  90') Шиманьски Себастьян 65' (Яндаш Мерт Хакан ( 65') Тадич ДушанБачуайи Миши
Запасные: Бекао РодригоЛивакович ДоминикДжику АлександерКараязи ЭфеканДжеко Эдин
27 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Анкарагюджю

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26 Февраля
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Надёжный прогноз и ставка на матч Анкарагюджю — Фенербахче Кубка Турции — 27 февраля 2024
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