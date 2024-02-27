«Фенербахче» сенсационно вылетел из Кубка Турции

Действующий обладатель Кубка Турции, стамбульский «Фенербахче» сенсационно огорчил своих болельщиков. Команда с азиатской части Стамбула вылетела из турнира на стадии четвертьфинала, проиграв не самому сильному сопернику из всех возможных – «Анкарагюджю». Притом, проиграл «Фенербахче» своему столичному оппоненту разгромно – 0:3.

Таким образом, «Анкарагюджю» идёт дальше, а «Фенербахче» довольствуется борьбой в чемпионате Турции с «Галатасараем» за чемпионство и участием в плей-офф Лиги конференций.

Отметим, что и в чемпионате страны «Фенербахче» пока проигрывает борьбу «Галатсараю» - у клуба 70 очков и второе место, а у их принципиального соперника – 72 балла и первое.