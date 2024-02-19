«Бешикташ» расторг контракт с игроком из-за его анкеты на сайте знакомств

Стамбульский «Бешикташ» расторг контракт с молодым вингером Эмирханом Делибашем по очень необычной причине. Как сообщает Liveherewego в соцсети, «чёрные орлы» расторгли контракт с футболистом из-за наличия его анкеты на сайте знакомств. Клуб опубликовал заявление, подтверждающее, что обе стороны решили сегодня, 19 февраля расторгнуть контракт.

Делибаш лишь в декабре дебютировал в основе «Бешикташа», всего на счету игрока молодёжной сборной Турции два матча за свой уже бывший клуб.

«Эмирхан только в декабре дебютировал за основу. Но спустя 2 месяца его выперли за желание наладить личную жизнь. А из-за чего вы теряли работу?», - рассуждает в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

Молодой футболист является уроженцем города Стамбул и воспитанником академии «Бешикташа», в которой занимался с детских лет.