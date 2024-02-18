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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Раскрыта важная деталь о сделке владельцев «Манчестер Сити» с турецким клубом

18 Февраля 2024 • 19:38 Комментировать

Несколько часов назад было объявлено о сотрудничестве холдинга City Football Group с турецким клубом «Истанбул Башакшехир». Журналист Майк Миней в социальных сетях подчёркивает важную деталь – сотрудничество не предусматривает никаких инвестиций в турецкий клуб со стороны холдинга.

Холдинг City Football Group владеет «Манчестер Сити», «Жироной», «Труа» и некоторыми другими клубами в мире.

Прямо сейчас «Истанбул Башакшехир» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Турции. Относительно недавно – в 2020 году – команда выигрывала Суперлигу.

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Манчестер Сити Истанбул Башакшехир City Football Group ещё теги
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​Раскрыта важная деталь о сделке владельцев «Манчестер Сити» с турецким клубом
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