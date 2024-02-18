​Раскрыта важная деталь о сделке владельцев «Манчестер Сити» с турецким клубом

Несколько часов назад было объявлено о сотрудничестве холдинга City Football Group с турецким клубом «Истанбул Башакшехир». Журналист Майк Миней в социальных сетях подчёркивает важную деталь – сотрудничество не предусматривает никаких инвестиций в турецкий клуб со стороны холдинга.

Холдинг City Football Group владеет «Манчестер Сити», «Жироной», «Труа» и некоторыми другими клубами в мире.

Прямо сейчас «Истанбул Башакшехир» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Турции. Относительно недавно – в 2020 году – команда выигрывала Суперлигу.