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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бонуччи устроил скандал в Турции, едва не подравшись с тренером конкурирующей команды

12 Февраля 2024 • 17:13 Комментировать
Фенербахче
2:2
Аланьяспор

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи, первую половину сезона проведший в немецком чемпионате, теперь осваивается в турецкой Суперлиге, где защищает цвета «Фенербахче». В очередном матче турецкого чемпионата Бонуччи оказался в эпицентре скандального эпизода.

Сразу после свистка на перерыв в матче «Фенербахче» против «Аланьяспора», в свете того, что его команда проигрывала сопернику, у Бонуччи сдали нервы. Он грубо оттолкнул соперника и после этого повздорил (дело едва не дошло до драки) с тренером вратарей «Алаьянспора», Метином Акташем.

В итоге, поорав друг другу в лицо, «альфа-самцы» все-таки разошлись.  


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Леонардо Бонуччи

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