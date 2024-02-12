Бонуччи устроил скандал в Турции, едва не подравшись с тренером конкурирующей команды

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи, первую половину сезона проведший в немецком чемпионате, теперь осваивается в турецкой Суперлиге, где защищает цвета «Фенербахче». В очередном матче турецкого чемпионата Бонуччи оказался в эпицентре скандального эпизода.

Сразу после свистка на перерыв в матче «Фенербахче» против «Аланьяспора», в свете того, что его команда проигрывала сопернику, у Бонуччи сдали нервы. Он грубо оттолкнул соперника и после этого повздорил (дело едва не дошло до драки) с тренером вратарей «Алаьянспора», Метином Акташем.

В итоге, поорав друг другу в лицо, «альфа-самцы» все-таки разошлись.