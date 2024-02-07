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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Хамес может перебраться в турецкий гранд слухи

07 Февраля 2024 • 23:43 Комментировать

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который в свои 32 года выступает за «Сан-Паулу», горит желанием переехать в Турцию и стать игроком одного из местных грандов. Такую информацию даёт Экрем Конур в своей социальной сети.

По информации Конура, сторона Хамеса уже активно работает над разрывом контракта с «Сан-Паулу». Всё дело в том, что колумбийская звезда хочет завершить свой переход в Турцию как можно скорее.

Напомним, что сейчас в Турции два основных претендента на чемпионство по итогу сезона – «Галатасарай» и «Фенербахче». «Фенер» лишь по дополнительным показателям опережает «львов».

В своей карьере ранее Хамес ещё не выступал в Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Хамес Родригес Сан-Паулу
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