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Форвард сборной Казахстана Аймбетов перешёл в «Адана Демирспор» официально

01 Февраля 2024 • 23:01 Комментировать

Форвард национальной сборной Казахстана Абат Аймбетов перебрался в турецкий «Адана Демирспор» из столичной «Астаны». Об усилении официально сообщает пресс-служба команды из Аданы.

Контракт казахстанский футболист подписал на полтора года, в соглашение включена опция автоматического продления ещё на один сезон. Сумма компенсации турок «Астане» остаётся неназванной.

28-летний уроженец Кызылорды провёл 35 матчей за сборную Казахстана. В «Астане» футболист выступал с февраля 2022 года после того как перебрался в родной Казахстан из самарских «Крыльев Советов».

Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тыс. евро.

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