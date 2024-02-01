Форвард национальной сборной Казахстана Абат Аймбетов перебрался в турецкий «Адана Демирспор» из столичной «Астаны». Об усилении официально сообщает пресс-служба команды из Аданы.

Контракт казахстанский футболист подписал на полтора года, в соглашение включена опция автоматического продления ещё на один сезон. Сумма компенсации турок «Астане» остаётся неназванной.

28-летний уроженец Кызылорды провёл 35 матчей за сборную Казахстана. В «Астане» футболист выступал с февраля 2022 года после того как перебрался в родной Казахстан из самарских «Крыльев Советов».

Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тыс. евро.