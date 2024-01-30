Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Мертенс близок к завершению карьеры

30 Января 2024 • 18:42 Комментировать
Самсунспор
...
Галатасарай
02.02 20:00

Бельгийский нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс признался, что думает о завершении карьеры футболиста.

— Раньше я выходил на поле, и мне не нужно было разминаться. Теперь моему телу приходится разогреваться. Мне грустно. Звучит странно, но мне хочется остановиться. Я по-прежнему наслаждаюсь футболом и у меня самая лучшая работа в мире, но я также жду с нетерпением возможность получить больше свободы, — сказал Мертенс в программе VTM Sergio Over the border.

В текущем сезоне 36-летний футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять голевых передач. Контакт Мертенса с «Галатасараем» истекает предстоящим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Дрис Мертенс

Новости по матчу

Сегодня, 30 Января
04:07
Тренер «Галатасарая»: «Продажа Боэ – самая крупная в истории турецкого футбола»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМСУНСПОР ГАЛАТАСАРАЙ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории Хави — о VAR: «Это позор!»
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
18:42 · Турция
Мертенс близок к завершению карьеры
18:40 · Германия. Бундеслига
«Рома» объявила о переходе Анхелиньо официально
13:52 · Россия. Премьер-лига
Бышовец высказался о возможном переходе Миранчука в «Трабзонспор»
04:07 · Германия. Бундеслига
Тренер «Галатасарая»: «Продажа Боэ – самая крупная в истории турецкого футбола»
29 Января
20:31 · Россия. Премьер-лига
​«Трабзонспор» ведёт переговоры по Антону Миранчуку слухи
19:50 · Испания. Ла Лига
«Галатасарай» предложил «Бетису» своего форварда
13:49 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» отдал защитника в аренду «Фенербахче»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюнтера: «Корай может оказаться этой зимой в России»
28 Января
15:58 · Германия. Бундеслига
​«Мечта сбылась»: «Бавария» объявила о трансфере Боэ официально
15:27 · Россия. Премьер-лига
Брат Балотелли: «Возможен ли переход Марио в Россию? Нет»
27 Января
22:17 · Германия. Бундеслига
Романо: Боэ подписал контракт с «Баварией»
20:28 · Россия. Премьер-лига
Корнеев считает, что Антону Миранчуку будет приятно поиграть в Турции
19:17 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может переехать в Саудовскую Аравию слухи
18:43 · Германия. Бундеслига
​Анхелиньо может перейти в топ-клуб Серии А
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Антон Миранчук интересен клубу из Суперлиги Турции
Все новости
Рекомендуем