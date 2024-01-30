Мертенс близок к завершению карьеры

Бельгийский нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс признался, что думает о завершении карьеры футболиста.

— Раньше я выходил на поле, и мне не нужно было разминаться. Теперь моему телу приходится разогреваться. Мне грустно. Звучит странно, но мне хочется остановиться. Я по-прежнему наслаждаюсь футболом и у меня самая лучшая работа в мире, но я также жду с нетерпением возможность получить больше свободы, — сказал Мертенс в программе VTM Sergio Over the border.

В текущем сезоне 36-летний футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять голевых передач. Контакт Мертенса с «Галатасараем» истекает предстоящим летом.