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​Анелька возвращается в Турцию в качестве администратора «Умраниеспора»

26 Января 2024 • 04:56 Комментировать

Бывший футболист сборной Франции и мадридского «Реала», Николя Анелька, возвращается в знакомый ему турецкий чемпионат, в котором он выступал в сезоне 2005/2006 в «Фенербахче». Теперь Анелька будет исполнять обязанности администратора клуба «Умраниеспор», выступающего во втором по силе дивизионе турецкого футбола.

Об этом общественность оповестила пресс-служба клуба, который в настоящий момент занимает двенадцатое место в турнирной таблице своей лиги. Располагается «Умраниеспор» в пригороде Стамбула. В прошлом сезоне команда, между прочим, выступала в высшей лиге турецкого футбола.


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Евро-Футбол.Ру,
Николя Анелька Умраниеспор
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