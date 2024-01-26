​Анелька возвращается в Турцию в качестве администратора «Умраниеспора»

Бывший футболист сборной Франции и мадридского «Реала», Николя Анелька, возвращается в знакомый ему турецкий чемпионат, в котором он выступал в сезоне 2005/2006 в «Фенербахче». Теперь Анелька будет исполнять обязанности администратора клуба «Умраниеспор», выступающего во втором по силе дивизионе турецкого футбола.

Об этом общественность оповестила пресс-служба клуба, который в настоящий момент занимает двенадцатое место в турнирной таблице своей лиги. Располагается «Умраниеспор» в пригороде Стамбула. В прошлом сезоне команда, между прочим, выступала в высшей лиге турецкого футбола.